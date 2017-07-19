Su ararken göçük altında kaldılar!

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, su bulmak için kazdıkları kuyuda göçük altında kalan 64 yaşındaki Mehmet Çolak öldü, damadı 35 yaşındaki Muhammet Baytekin yaralandı

Nazilli'nın kırsal Ovacık Mahallesi'nde çiftçi, evli ve 3 çocuk babası Mehmet Çolak, dün saat 20.30 sıralarında, Küplü Mevkii'ndeki arazisinde kepçe operatörü olan damadı Muhammet Baytekin ile su bulmak için kuyu kazmaya başladı. Bir ara eğimli arazide kazdıkları kuyunun içinde kazma ve küreklerle çalışmayı sürdüren damat-kayınpeder göçen toprağın altında kaldı. Muhammet Baytekin, kendi çabaları ile göçük altından kurtuldu, kayınpederi Mehmet Çolak ise, yaşamını yitirdi. Baytekin'in durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, köylülerinde yardımıyla Çolak'ın cesedini göçük altından çıkardı. Jandarma ve savcının incelemeleri ardından Çolak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Baytekin ise, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Baytekin'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.