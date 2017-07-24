Su kuyusu yüzünden kavga ettiler: 1 ölü

Muğla'da su kuyusunu kullanma meselesinden çıkan kavgada babasının amcası Nazmi B.'yi (75) bıçaklayarak öldürüp kaçan İ.B. (32), jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Kafaca Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında uzun zamandır husumet bulunan İ.B. ile babasının amcası Nazmi B. arasında, bu sabah tartışma çıktı. Tarlalarındaki su kuyusunu kullanma meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İ.B., cebinden çıkardığı bıçakla Nazmi B.'yi kalbinden yaralayıp, kaçtı. Kanlar içinde kalan Nazmi B., ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nazmi B., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Jandarma, olayın ardından kaçan İ.B.'yi ilçe merkezinde suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma başlatan jandarma, İ.B.'nin işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edileceğini bildirdi.