Haber Kaynağı: DHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce, Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde 1990 yılında temeli atılan Bakacak Barajı, tamamlanarak 1999'da hizmete girdi. 136 milyon metreküp kapasiteye sahip barajda, bu yıl yağışın az olması nedeniyle su miktarı da yapıldığı yıldan bu yana en düşük seviyeye indi. Her yıl nisan ayında bölgedeki tarım arazilerinin sulamasına başlandığında yüzde 70-80 doluluk oranına sahip olan Bakacak Barajı, bu yıl nisan ayında yüzde 50 doluluk oranıyla bölgedeki tarım alanlarına su vermeye başladı. Yaz mevsimi boyunca bölge yağış almayınca barajdaki su seviyesi eylül ayı itibariyle 19 milyon metreküpe düştü. Seviyenin azalmasıyla 1990'da baraj yapımı için boşaltılan ve Gökçeada İlçesine taşınan eski Eşelek Köyü'ndeki yapılar da tekrar gün yüzüne çıktı. Köyde bulunan eski cami, orman binası, muhtarlık, evler yeniden görüldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar, aynı durumun en son 10 yıl önce yaşandığını belirtti.Barajda alabalık üretimi yapan şirketin su ürünleri mühendisi Volkan Tepe, köydeki yapıların en son 10 yıl öncede bir miktar gözüktüğünü söyledi. Yaşanan durumun yağışın az olması nedeniyle meydana geldiğini anlatan Tepe, "Burada alabalık üretimi yapmaya çalışıyoruz. Ama su seviyesinin az olması nedeniyle mağduruz. 10 yıl önce de aynı durum yaşanmış. 10 yıl sonra yine yağışların olmaması nedeniyle, bir de Biga Bakacak Barajının sulama kanalının açık devre olmasından dolayı aşırı derecede su kaybı var, o yüzden seviye düştü. Şuanda derinliği 1 metre civarında su var. Bizim kafeslerimiz tabana oturmuş vaziyette ve bizim için şuan çok sıkıntılı bir durum. Su seviyesi böyle kalırsa biz bu sene üretim yapamayacağız. Bizim için çok büyük maddi kayıp olacak" dedi.