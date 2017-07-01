Suudi prens ve prensesler Bodrum'da tatilde!

Bodrum'a 75 metrelik süper lüks yatla gelen Suudi kraliyet ailesine mensup prens ve prensesler, cennet kentin tadını çıkarmaya başladı. Jet-ski yapıp bir beach club'ta eğlenmeye giden kraliyet ailesi mensuplarına, korumalar jet-ski ve zodyak botlarla eşlik ederken, yata kimse yaklaştırılmadı

Yunanistan'ın Mikanos Adası'ndan dün sabah Yalıkavak, ardından Torba Koyu'na gelen Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden prens Waleed Bin Abrahuel Al-İbrahim ile prens kardeşleri Halid Bin İbrahim El İbrahim ve Abdulaziz Bin İbrahim El İbrahim ile prensesler Ameerah Al Taweel ve Sara Bin Talal Bin Abdulaza Al Saud cennet kentte demir attı. Kraliyet ailesine ait 75 metrelik ultra lüks 160 milyon dolar değerindeki 'Mogambo' isimli yat dikkat çekti.



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