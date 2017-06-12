Tabancayla eşini vurdu, sonra da hastaneye götürdü

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde, FETÖ/PDY'den cezaevinde yatarken adli kontrol şartıyla serbest bırakılan müteahhit işadamı 45 yaşındaki Kenan M., tartıştığı eşi 35 yaşındaki Tuğba M.'yi tabancayla göğsünden vurdu. Yaralanan eşini hastaneye götüren Kenan M. gözaltına alındı

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında, Güzelyurt Mahallesi Elit 1 Evleri Sitesi'nde meydana geldi. FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 4 ay cezaevinde yattıktan sonra bu yılın ilk ayında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan müteahhit işadamı Kenan M., gece bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Tuğba M.'ye tabancayla 2 el ateş etti. Kenan M., göğsünden vurulup kanlar içinde yere yığılan eşi Tuğba M.'yi, otomobille Özel Grand Medical Hastanesi'ne götürdü. Kenan M., durumdan haberdar edilen polis tarafından hastanede gözaltına alındı.



Özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Tuğba M. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Tuğba M.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kenan M., ifadesi alınmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kenan M.'nin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tüm mal varlığına el konulduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



