Tacize uğrayan kadınlar teşhis edince, o da suçunu kabul etti

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de son bir ay içerisinde 4 kadına cinsel tacizde bunulması üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hareket geçti. Oluşturulan 6 kişilik ekip, taciz olaylarının yaşandığı bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Bu bölgelerdeki görgü tanıkları ve esnafla da yüzyüze görüşmeler yapıldı. Polis, şüphelinin taciz olayını gerçekleştirirken çekilmiş görüntülerine ulaştı. Görüntülerden şüphelinin Ercan A. olduğu tespit edilip, evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli olayda kullandığı görüntülerden belirlenen renk ve modeldeki motosiklette evinin bahçesinde bulundu. Mağdur kadınların 4'ü de kendilerine gösterilen şüpheli Ercan A.'yı teşhis etti. Suçunu itiraf eden Ercan A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.