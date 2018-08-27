Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, takla atan otomobilin sürücüsü Abdullah Coşkun (30), yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Akkaya- Menteşe yolunda meydana geldi. Akkaya Mahallesi'nden Menteşe Mahallesi yönüne giden elektronik eşya tamircisi Abdullah Coşkun, yönetimindeki 48 DN 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, takla attı. 3 yıllık evli olan, 1 çocuk sahibi Coşkun, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler, kazayı 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sürücü Coşkun, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle ağır yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerkesik Mahallesi'nde arkadaşının düğün yemeğine katılan ardından da Akkaya'da düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşleri'ni izleyen Abdullah Coşkun'un, Menteşe Mahallesi'ndeki evine dönerken kaza yaptığı öğrenildi.