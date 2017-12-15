Tarih öncesinden kalma kaya resmi bulundu

Aydın'da bulunan doğal ve kültürel zenginliklerle dolu Madran Dağı'nda tarih öncesinden kalma yeni bir kaya resmi bulundu

İlk kez Söke'ye bağlı Latmos (Beşparmak) Dağları'nda bulunan kaya resimlerinin benzerlerine Aydın'ın Çine ve Bozdoğan ilçeleri arasında kalan, doğal ve kültürel zenginliklerle dolu Madran Dağı'nda da rastlandı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekibi tarafından Madran Dağı'nda bulunan tarih öncesinden (prehistorik dönem) kalma yeni kaya resminin Söke'deki Latmos dağlarında bulunan kaya resimleri ile benzerliği dikkat çekti. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, doğal ve kültürel zenginliklerle dolu olan Madran Dağı'nda, geçtiğimiz aylarda devasa boyuttaki bir kaya yüzeyinde sadece ellerden oluşan tarih öncesi kaya resimlerini tespit ettiklerini belirterek, şöyle dedi:





"Bir dere yatağına yakın ana kayaya çizilmiş kaya resimi boya rengi ve figür açısından Latmos resimleriyle benzerlik taşıyordu. Muhtemelen aynı döneme ait olabileceği düşünülüyor. Madran Dağı'nın eşsiz coğrafyasında tarih öncesine ait bir resim daha tespit ettik. Latmos'taki benzerlerine bakıldığında bir bayana ait olan resmin yanında, farklı işaretlerden oluşan göz alıcı süsler, bulunuyor. Latmos'la aynı coğrafya koşullarına sahip olan ve henüz tam olarak araştırılmamış Madran Dağı, tarih öncesi kaya resimleri açısından ikinci bir önemli merkez olabilir. Doğal ve kültürel varlıklar açısından önemli miraslara evsahipliği yapan Madran Dağı'nın gizemli coğrafyası, keşfedilmeyi bekleyen bir açık hava müzesi niteliğindedir. Latmos'ta başlayan kaya resim kültürünün, Madran Dağı'na kadar yayılan gizeminin sırları mutlaka araştırılmalıdır. Her yanından tarih fışkıran bu coğrafyada yer alan kayaların altında, daha nice insanlık mirasları keşfedilmeyi beklemektedir."





Arjantin'de, Santa Cruz eyaletindeki Rio Pinturas'da bulunan Eller Mağarası'ndaki 9- 13 bin yıllık mağara resimlerinin, 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınarak, ulusal tarihi anıt ilan edildiğini ve arkeolojik araştırmaların merkezi haline getirilerek, Arjantin turizmine kazandırıldığını hatırlatan Sürücü, "Umarız tarihe ışık tutacak Latmos ve Madran Dağları'ndaki bu insanlık miraslarını da yok olmadan koruyarak, Aydın turizmine kazandırabiliriz" diye konuştu.



Alman Arkeolog Dr. Anneliese Peshlow, antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları'nda ilk olarak 1994 yılında kaya resimlerini tespit etti. Peshlow, 30 yıl boyunca yaptığı çalışmalarda bölgede yeni bir kültürü ortaya çıkardı. Peshlow ile EKODOSD'un girişimleri ile Latmos'un engebeli ve vahşi kayalık arazilerine yayılış gösteren kaya resimlerinin sayısı her geçen yıl arttı.