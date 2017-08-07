Tarihteki ilk paradan esinlenip takı yaptı

MANİSA'da 27 yıldır takı tasarımcılığı yapan Şenay Çayan, tarihteki ilk altın paradan esinlenip bu paraları günümüze uyarlayarak kolye, yüzük ve küpe yaptı

Lidyalıların başkenti Salihli'de bulunan Sardes Antik Kenti'nde tarihte ilk defa basılan altın para, Manisa için yeni bir tanıtım alanı yarattı. Kentte 27 yıldır kuyumculuk yapan Şenay Çayan, tarihte basılan ilk parayı kolye, yüzük ve küpe olarak değerlendirdi. Şehzadeler ilçesinde bulunan atölye ve takı dükkanında Antik Roma ve Osmanlı dönemindeki tarihi eserleri günümüze uyarlayarak takı haline getiren Şenay Çayan, kentin tanıtımına destek olmak istediğini anlattı. Şenay Çayan, bir ay boyunca atölyede çizim ve yapımıyla uğraşarak kolye, küpe, yüzük ve kol düğmesi üretti. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da beğenilen Çayan'ın eserleri, kentin tanıtımına katkı sağlayan sergide turistlerin ve vatandaşların beğenisine sunuldu.



KADINLAR İLGİ GÖSTERİYOR



Tarihteki ilk altın paranın üstündeki figürlerin dikkat çektiğini belirten Çayan, özellikle kadınların ilgi gösterdiğini söyledi. Çayan, "Mesir macunu gibi Manisa'nın diğer değerlerinin de tanıtılabilmesi için böyle bir çalışma yaptım. Eşim Arif Çayan ile birlikte tarihteki ilk para kavramının Manisa'dan ortaya çıktığını biliyorduk. Bu yüzden turizme ve takı sektörüne katkı sağlamak için tarihteki ilk parayı kol düğmesi, kolye, yüzük ve küpe olarak hazırladık. Desteklenirse projemin Manisa için önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Şenay Çayan, yaptığı takılarda çoğunlukla bronz ve bakır kullandığını belirtip, talebe göre diğer metalleri de kullanarak özel tasarımlar yaptığını da kaydetti.

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