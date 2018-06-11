Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 20 yaralı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesiyle meydana gelen kazada 2'si ağır, 20 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 20 yaralı
11 Haziran 2018 Pazartesi 12:40

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında, Manisa- Akhisar yolu üzerindeki Güzelköy Kavşağı'nda meydana geldi. Yağmurlu havada kayganlaşan zeminde direksiyon kontrolünü yitiren Fehmi Efe yönetimindeki 39 SM 233 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarındaki restoranın duvarına devrildi. Yan yatan minibüste 2'si ağır 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere götürdü. Tarım işçilerinin Manisa'nın Soma ilçesinde yaşadığı, başka bir ilçeye çalışmaya gittiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #tarım işçileri kaza
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: 2 trilyon dolar nereye gitti?
Sonraki Haber
Emekli ikramiyeleri niye eksik yattı?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.