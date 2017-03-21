Tartıştığı oğlunu araba ile çarparak öldürmüştü, cezası belli oldu

Kütahya 'da tartıştığı oğlu 21 yaşındaki Ahmet Demir'e otomobille çarparak ölüm üne neden olmaktan yargılanan kamyon şoförü 45 yaşındaki Muammer Demir, kasten adam öldürmek suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçen 2 Kasım günü Yunus Emre Mahallesi Çitlembik Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre eşiyle boşanma aşamasında olan 4 çocuk babası Muammer Demir, evde eşi ve çocuklarıyla tartıştı. Evin önünde de devam eden tartışmanın ardından 43 AD 946 plakalı otomobiline binen Muammer Demir, aracı oğlu Ahmet Demir'in üzerine sürdü. Babasının kullandığı otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan Ahmet Demir, kaldırıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Hastanesi'nde 10 gün sonra hayatını kaybetti.Olayın ardından polisler tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Muammer Demir'in yargılanmasına Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kaza sonucunu oğluna çarptığını öne süren Muammer Demir, "Hakim bey herkes bilir bu ölen oğlum benim çocuklarımın içinde en çok sevdiğimdi. Kekeme olduğundan özgüveninin artması için ona daha çok ilgi gösterirdim. İnsan en çok sevdiğine zarar verir mi? Onu kasten öldürmem mümkün mü? Tahliyemi talep ediyorum" dedi.2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Muammer Demir'i öz oğlu Ahmet Demir'i kasten öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, ardından olayın tahrik altında gerçekleştiğine kanaat getirerek Demir'in cezasını 24 yıla indirdi.