Tartıştığı oğlunu karnından bıçakladı

Aydın 'ın İncirliova İlçesi'nde çıkan tartışmada 45 yaşındaki Ö.B., oğlu 20 yaşındaki İsmail Cem B.'yi karnından bıçakla yaraladı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ö.B. ile oğlu İsmail Cem B. arasında, daha önceden de birçok kez yaşandığı gibi yine tartışma çıktı. Baba Ö.B.'nin, oğlunun otomobili izinsiz kullanmasına kızdığı belirtildi. Baba Ö.B., oğlu İsmail Cem B.'yi karnından bıçakla yaraladı. Yaralı genç ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Cem B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ö.B., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.