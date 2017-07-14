Tatil yolunda kazada can verdi!

Ankara'dan ailesiyle birlikte tatile Aydın'a giderken Denizli'nin Honaz İlçesi'nde verdikleri molada yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Keziban Gürgil, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü

Tatil yolunda kazada can verdi!

Ankara'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesine gitmekte olan Gürgil ailesi, Honaz İlçesi Kaklık Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki gölgelik alanda mola verdi. 06 YA 2933 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan oğlu Ali Gürgil dinlendiği sırada, annesi Keziban Gürgil, su içmek için yolun karşısına geçmek istedi. Gürgil karşıya geçerken, 29 yaşındaki Yasin Kart'ın kullandığı 20 H 9360 plakalı hafif ticari aracın çarpmasıyla yol kenarına savruldu. Kazayı gören aile, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yola gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gürgil'ün kaza yerinde öldüğü tespit edildi. Gürgil'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Honaz Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #aydın #kaza #ölüm
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