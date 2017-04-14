'Tavuğun bacağı kırıldı, ambulans yollayın' diyen bile var!

İnsanların kaza, yangın, doğal afet ve ani rahatsızlanma durumunda araması gerektiği 112 Acil Servis ekiplerinin başı asılsız ihbarlarla dertte. İnsanların 'tavuğun bacağı kırıldı, ambulans yollayın' diyerek bile 112'yi aradığı öğrenildi.

112 Acil Servis çalışanları asılsız ihbarlardan şikayetçi. İnsanların hayatı için çok önemli olan bu servis, hayat kurtarmaktan çok asılsız ve saçma çağrılarla uğraşıyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) Müdürü Kamil Karakaya, asılsız ihbarlardan yakındı. Karakaya, gereksiz arama oranının yüzde 41 olduğunu tespit edildiğini söyledi.Merkezlerini gereksiz yere meşgul edenler hakkında cezai işlem uygulandığını belirten Karakaya, 250 TL ceza verildiğini de anlattı. Kişinin aynı şeyi ikinci kere yapması durumunda da cezanın iki katının uygulandığını belirten Karakaya, şuana kadar 16 kişi hakkında da yasal işlem başlattıklarını söyledi.Karakaya şöyle devam etti: "Yangın, doğal afet, kaza gibi hayat için saniyelerin önemli olduğu olaylara koşan 112 ekiplerinin en büyük derdi asılsız ihbarlar. Görevlilere 'İsminiz nedir, ben yalnızım, sizinle tanışabilir miyiz', 'TV'de maç var, izleyemiyorum. Gelin müdahale edin', 'Tavuğun bacağı kırıldı, ambulans yollayın' diye arayanlar bile var"