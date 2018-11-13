Tavuk gübresinden öyle bir şey ürettiler ki...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) bünyesindeki Teknokent ile sanayi sektörünün iş birliğiyle, tavuk gübresinden elektrik üretebilen biyokütle tesisi kuruldu. 5 yıllık bir çalışma sonucu maliyeti 35 milyon lirayı bulan tesisi, ABD, Japonya, Singapur gibi ülkelerdeki yabancı yatırımcıların kendi ülkelerinde kurmak için Türk mühendislerden destek istediği belirtildi

MCBÜ Teknokent ve sanayi sektörü iş birliğiyle ile oluşturulan biyokütle tesisi faaliyete geçti. Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde tavuk yumurtası üreten özel bir firmada, tavuk gübresinden elektrik üretimi yapılabilen tesis kuruldu. Tesisin sisteminin, dünyada ilk olduğu belirtildi. Tesis, 5 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu geçen ekim ayında 11 megavat elektrik enerjisi üretmeye başladı. Tesiste günlük 400 ton yaş gübre kurutulup, termal enerjiye çevriliyor. Firma üretilen ısı ve elektrik enerjisini kendi kullanıyor. Artan miktarı ise enerji dağıtım firmasına satarak, maddi gelir elde ediyor.

ABD, JAPONYA VE SİNGAPUR KENDİ ÜLKELERİNDE KURMAK İÇİN DESTEK İSTEDİ

ABD, Japonya ve Singapur gibi ülkelerdeki yabancı yatırımcıların tesise ilgi gösterdiği, incelemelerde bulunduğu belirtildi. Yabancı yatırımcıların, tesisi kendi ülkelerinde kurmak için Türk mühendislerden destek istediği ifade edildi. Gübrelerden üretilen elektrik enerjisi sonrasında 20 ton kül kaldığı, küllerin tarım ürünlerinin yetişmesinde kullanılmak üzere ham maddeye dönüştürüldüğü de belirtildi. 15 bin metrekare alana kurulan tam otomatik ve çevreci tesisin, kojenerasyon (elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesini sağlayan teknoloji) teknolojisiyle faaliyet gösteriyor.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, projenin yerli ve milli olmasına vurgu yaparak, "Türkiye'nin özellikle enerji alanındaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Proje, burada tamamlanmış olmayacak. Çalışmalarla yüzde 100 yerli bir teknolojiyle, artık biz bu tesislerde enerji üreticeğiz" dedi.

'DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BİR EŞİ BENZERİ YOK'

MCBÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş ise, "Burada gördüğümüz sadece Manisa açısından değil, ülkemiz ve dünya açısından da önemli niteliktedir. Ülkemize üniversite ve sanayi iş birliğinin ne kadar iyi bir çalışma modeli olduğunu gösteriyor. Biz Teknokent olarak ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Projenin Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri olmadığının altını çizen tesinin kurulduğu işletmenin yönetim kurulu üyesi Fatih Güres, "Bu yatırımı çevreye duyarlılık, yenilenebilir enerji ve ülkemizin enerji ihtiyacına katkıda bulunmak adına projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu yatırımın Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri yoktur" dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK BİYOKÜTLE KOJENERASYON ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ

İşletmenin Teknik Koordinatörü ve Yüksek Makine Mühendisi Dr. Turgut Oruç Yılmaz, tesisin Türkiye'nin ilk biyokütle kojenerasyon elektrik üretim tesisi olduğunu belirterek, "Yakıt olarak tavuk gübresini kullanarak, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da bir ilk olma özelliğini taşımakta. Kapasitesi 11 megavat termal ve 2.3 megavat elektrik üretim gücünde olan bir tesis. Günlük 400 ton yaş gübreyi kurutup termal enerjiye çevirerek elektrik enerjisi üretiliyor. Ayrıca tribünden gelen atık ısının tamamı gübrenin kurutulması için kullanılıyor. Böylelikle yüzde 80 sistem verimi alınıyor.

Yılmaz, Singapur'un en büyük yumurta üreticisi olan bir firmaya 1.5 megavat elektriklik bir proje hazırladıklarını da belirterek, "Ayrıca yurt içinde 3 megavat büyük ölçekli yumurta üreticisinin projesini hazırlıyoruz" dedi.