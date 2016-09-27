6 AYDA İDEAL GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAN BİR TÜR



"25-30 ÇEŞİT YEMEĞİ YAPILABİLİYOR"

"DOĞA KOŞULLARINA DAYANIKLI"

"TÜRKİYE'NİN BALIKÇILIK ANLAMINDA BÜYÜK PROJESİ OLACAK"

Haber Kaynağı: DHA

Milas'ta birçok kişiye iş olanağı sağlayan ve önemli bir istihdam alanı haline gelen, önceleri kefal üretimi ile başlayıp, levrek, çipura, granyoz, minekop ve sinarit gibi birçok deniz balığının yetiştirildiği toprak havuzlara yeni bir türün daha dahil olması için UGE Su Ürünleri Şirketi harekete geçti. Şirketin İstanbul'da özel bir firmada makine mühendisi olan ortaklarından Uğur Güllü ile Milas'ta dişhekimliği yapan kuzeni Engin Selçuk kolları sıvadı. 4 yıldan bu yana Avşar Ovası'nda tarla balıkçılığı yaparak levrek üretimi gerçekleştiren 2 ortak, şimdi de tropikal bir tür olan ve tatlı suda yaşayan bir balık çeşidi olan 'Panga' üretimini toprak havuzda yapılabilmek için girişimde bulundu. Hiçbir hibe ya da destek almayan iki ortak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın projelerini onaylamasının ardından 4 ay önce Milas'ın Ekinanbarı Mahallesi'ndeki balık çiftliklerine Tayland'dan 10 bin yavru 'Panga' balığı getirtti. Toprak havuzda beslenen yavrular kısa sürede ortalama 350 grama ulaştı.Yörede başladıkları panga balığı üretimi projesinin başarılı olması halinde Milas'ta toprak havuz balıkçılığının ayrı bir boyut kazanacağını belirten UGE Su Ürünleri Şirketi ortaklarından Uğur Güllü, şöyle dedi:"Genelde bu balık türü yurt dışından ithal gelerek filetosu tüketiciye ulaştırılıyor. Turist kabul eden büyük tatil merkezleri ve lezzetini bilen kişiler fileto olarak bu balığı tüketiyor. Tayland'dan getirdiğimiz bu balığın en karakteristik özelliği kilogram boyuna altı ay gibi kısa bir süre içinde gelmesi. Çiftliklerde levreği 17 - 18 ayda ideal boya yani 300 - 400 grama getirmeye çalışırken, bu balık 6 ayda ideal gelişimini tamamlıyor. 700 - 1000 gram arasına ulaşıyor. Hem maliyet açısından üreticiyi memnun edecek hem de tüketici açısından büyük avantaj sağlayacak."Bu cins balığın Türkiye'de çok fazla tanınmadığını belirten Uğur Güllü, panga tüketiminin 2000'li yıllardan itibaren Uzak Doğu'da ve Avrupa'da tüketemi inanılmaz bir gelişim trendi gösteridiğine dikkat çekerek şöyle dedi:"Avrupa, bu balığı çok fazla kullanıyor. Bu balığın eti lezzetli ve özellikle etin ve tavuğun yerine geçebilecek bir ürün. Sote yaparak neredeyse 25 - 30 çeşit yemek elde edebiliyorsunuz. Okul, üniversite, askeriye, tatil köyleri gibi alanlarda kullanılabilir. Tropikal olduğu için Bodrum ve çevresinde yetişip yetişmeyeceği konusunda bir çalışma yapmak istedik. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile görüşerek böyle bir projemiz olduğunu iletince onlarda yakından ilgi gösterdiler. Bakanlıktan deneme izni aldık. Türkiye'de bu balığın üretilmesinde tek izin alan firmada biziz. Dört ay önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürlüğü'nden gelen arkadaşlarla birlikte balıklarımızı havuzlarımızla kavuşturarak deneme sürecine başlamıştık. Balıklar kısa sürede uyum sağladı. İlerleyen yıllarda bu bölgede toprak balıkçılığıyla uğraşanlar için yeni bir ufuk açmış olacağız."Yavru balıkları, toprak havuza saldıktan sonra kademe kademe gelişimini takip etmeye başladıklarını vurgulayan Uğur Güllü, "Havuzumuz 2 bin metreküplük hacme sahip. Balığın en büyük özelliklerinden bir tanesi de zor doğa koşullarına dayanıklı olması. Suda erimiş oksijenin sınırlı miktarlarda olmasına bile dayanabiliyor. Maliyet açısından üretimi kolay, hem de çok çabuk gelişim gösteren bir balık" dedi.Avrupa'da yaşayan bazı arkadaşlarının panga balığının neden Türkiye'de de üretilmediği yönünde sorular sormasının ardından kendilerinin böyle bir proje yapma ihtiyacı duyduklarını ifade eden Güllü, şunları anlattı:"Türkiye'de özel sektör olarak ilk defa hiçbir destek, hiçbir hibe, hiçbir yerden teknik destek almadan yapıyoruz bu çalışmayı. Yavru balıklar, bir buçuk inç yani 3.75 santimetre olarak geldi. Gelen yavrular 10 günlüktü. Yurt dışına hem yavru balığı hem de yetiştirilmiş balıkları ihraç eden bir firmadan bu yavruları temin ettik. Firma yetkilileri, Türkiye'de bu balığı yetiştirmek istememiz sebebiyle de çok ilgilendiler. Bizim amacımız bu projeyi ülkenin, toplumun, halkın yararına çevirebilmek. Maliyet kaygımız yok, sonuca ulaşmak istiyoruz. Biz bu işin ticaretinden önce birinci aşamada yapmak istediğimiz bakanlıktan "Evet, bu balık bu coğrafyada yetişir, uygundur' onayını almak. Bunu yaptıktan sonra hedef üretimi anaç balığa çevirip, yavru elde etmek olacak."İki ortağın panga balığı üretimi denemesini yöredeki dier balık üreticileri de merakla izleniyor.