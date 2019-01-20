TDİOSB, tarımda teknolojiye örnek

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri ortaklığında İzmir’e kazandırılacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB (TDİOSB) çalışmaları kapsamında önemli bir aşama daha kaydedildi ve fizibilite raporu için ilk imzalar atıldı

Kuruluş çalışmaları Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından yürütülen Menderes Seracılık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi, İzmir Kalkınma Ajansı’ndan fizibilite desteği almaya hak kazandı. Proje sahibi olarak EBSO ile birlikte, İZTO, İTB ve EİB ortak olarak yer aldı. EBSO Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu ile İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz’un imza attığı protokolle, kesme çiçek ve ürünlerinin üretileceği TİDOSB için fizibilite raporu hazırlayacak firma ihaleyle belirlenecek. Yaklaşık 1 yıllık fizibilite süreci; hangi bitkilerin nasıl ve ne miktarda üretileceği, üretim alanı, yatırım bedelleri, teknik altyapı, pazarlama ve ihracat olanakları, Menderes Seracılık TİDOSB’nin ekonomiye sağlayacağı katkıların tam olarak belirlenmesini amaçlıyor.

Tarımda teknoloji kullanımına örnek olacak

Fizibilite raporunun ardından, seracılık alanında üretim yapan birçok firmanın yoğun olarak bulunduğu bir bölge olan Menderes’te Tarıma Dayalı Süs Bitkileri ve Çiçekçilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarına start verilecek. Proje ile aynı zamanda İzmir’in mikro klima özelliği kullanılarak süs bitkileri ve çiçekçilik yetiştirilmesinin, modern örtü altı tarımsal faaliyetlerin yapılması sağlanacak. Menderes Çiçekçilik ve Süs Bitkileri TDİOSB, bu anlamda bölgede bir ilk olma özelliği ile dikkat çekerken, teknolojik seraların süs bitkileri ve çiçekçilik sektöründe kullanılmasında örnek teşkil edecek.

Herkes kazanacak

İzmir’de iş dünyasını çatısı altında toplayan Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçılar Birliği ortaklığında hayata geçirilecek proje, sektörel anlamda önemli sivil toplum kuruluşlarının ortak olarak gerçekleştirmesinden dolayı da bölgede bir ilk özelliği taşıyor.

Ülkemizin jeotermal kaynaklarının önemli bir kısmına sahip olan Ege’de enerji ihtiyacını jeotermal kaynaklardan sağlayan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulması ile hem bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sağlanacak hem de bölgede kurulacak modern teknolojik seralar ile seracılık faaliyetleri ivme kazanacak.

Adım adım TDİOSB

İzmir’e tarım, hayvancılık ve çiçekçilikten oluşan üç ayrı Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulmasına ilişkin alınan kararlar doğrultusunda, öncelikli olarak Dikili Jeotermal Kaynaklı Seracılık TDİOSB ile Menderes Seracılık (Süs Bitkileri) TDİOSB projelerine başlanılmasına karar verildi. Yer seçimi ve üretim alanı konularında yapılan ortak toplantılar sonucu, Dikili’deki TDİOSB’de günlük sebze ve meyve, Menderes’teki TDİOB’de ise kesme çiçek ürünlerinin üretimi yapılacak.

Tarım ürünleri ihracatında, önemli mesafeler kaydeden İzmir, EBSO, İZTO, İTB ve EİB’in oluşturduğu ortak akılla Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesine odaklandı. Tarıma dayalı sanayide son dönemlerin ileriye dönük ve öncü hamlesi için düğmeye basan EBSO, her iki proje için temin edilecek danışmanlık hizmetleri ve alınacak kararlarla ilgili olarak Genel Sekreter Mustafa Kalyoncu’yu görevlendirdi.

TDİOSB’lerin kuruluş çalışmaları da Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda yürütülecek, yazışmaları da yine EBSO tarafından yapılacak. Çalışmalarla ilgili EBSO Koordinatörü olarak Torbalı OSB Bölge Müdürü Abdil Çalar ile İzmir Ticaret Odası Danışmanı Dr. Hitay Baran’a görev verildi.

Modern tarımın üssü

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, bitkisel üretim ve hayvansal üretim konularında ihtisaslaşmış firmaların bir arada bulunduğu, kamu tüzel kişi/kişilerince kurulan, tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgesi olarak nitelendiriliyor.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde; bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin desteklenmesi, geliştirilmesi, ürünlerin paketlenmesi, işlenmesi ve muhafaza edilmesi, rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte sürdürülebilir, uygun ve kaliteli hammaddenin temini, tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.