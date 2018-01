Tebrik çiçeklerinin geliri, 'Engellilere'

MUĞLA Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Güven Akarken, kendisine kutlama amacıyla gönderilen çiçekleri satarak, elde edilen geliri Muğla Engelliler Derneği'ne bağışlayacağını açıkladı

Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. 9 Ocak tarihinde tek liste halinde gidilen genel kurulda 900 üyeden 520'si sandık başına gitti. Oyların tamamını alan Güven Akarken, bir dönem daha başkanlığa seçildi. Seçim ardından Başkan Akarken'in makam odası kutlama çiçekleriyle dolup- taştı. Kentte yardımsever kişiliği ile tanınan Akarken, çiçekleri satarak elde edilecek olan geliri Muğla Engelliler Derneği'ne bağışlama kararı aldı. Akarken, şöyle dedi:



"Hepimiz engelli adayıyız. Bunu her saniye aklımızdan çıkartmamız gerekiyor. Sorumluluk sahibi olan herkesi engelli kardeşlerimize destek olmaya davet ediyorum. Odamızın her yeri çiçeklerle doldu taştı. Bizi sevip ve sayan dostlarımıza minnettarım. Bu kadar çiçeği ne yapacağımı düşünüp taşındım. Çiçekleri çiçekçiye satıp, gelecek olan parayı Engelliler Derneği'ne bağışlayacağım. Oda olarak engelli kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu konuda herkesin içi rahat olsun."



Akerken, gelen çiçekler arasında guzmanya, glamingo, spati-benjamin, antoryum, kraton gibi çeşitler bulunduğunu belirtip, "Gönderenlere teşekkür ediyorum. 100 kadar çiçek oldu. Bu kadar çiçeğe benim bakmam mümkün değil. Çiçeklerin toptan fiyatına bunları aldığını öğrendim. Tahmine göre 2 bin lira gibi bir fiyata bu çiçekleri satabilirim. Satıştan elde edeceğim parayı, engelilerin bir ihtiyacının karşılaması için vereceğim" diye konuştu.



Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, "Güven beyi yürekten kutluyorum. Anlamlı davranışının her kesim tarafından örnek alınmasını diliyorum. Engellilerimizin mutlu olduğu başka bir konu ise kendilerinin ziyaret edilmesi. Küçük ve büyük demeden herkesin 10 dakikasını bizlere ayırmasını istiyorum" diye konuştu.

