07 Ekim 2016 Cuma
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    • Tecavüzden 5 gün sonra şikayetçi oldu diye...

    Genç bir kadına tecavüzden 10 yıl hapse çarptırılan sapıkla ilgili karar, "Şikâyet tecavüzden 5 gün sonra. Ayrıca yeterli delil yok" gerekçesiyle Yargıtay'da bozuldu

    07 Ekim 2016 Cuma 10:35
    Tecavüzden 5 gün sonra şikayetçi oldu diye...
    Muğla'da üniversitede okuyan O.M. (24) adlı kişi, geçmişte Facebook'tan iletişim kurduğu G.A. adlı genç kadına 8 Eylül 2015'te Instagram yoluyla mesaj atarak, görüşmek istedi. O.M., ile G.A. gece 22.00'de buluştu. Alkol alan ikili, O.M.'nin arkadaşlarının evine gitti. G.A.'nın iddiasına göre, O.M. kendisine hem vajinal, hem de anal yoldan tecavüz etti. Evine gittiğinde şortundan kan gelen G.A., sinir krizi geçirip bayıldı. Bunun üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muayenesinde, G.A.'ın genital bölgesinde zedelenme bulgusuna ulaşıldı.


    İŞTE GEREKÇELİ KARAR

    Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Kasım 2015'te biten bu yargılama sonunda O.M.'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi ve sanığın tutuklu kalmasına hükmetti. Gerekçeli kararda, ilişkinin zorla gerçekleştiğini belirterek, şöyle denildi:

    "Mağdurenin alkol etkisiyle kendisini yeterince savunamadığı, 'İmdat, yardım edin' şeklinde seslendiği ancak karşı koyamadığı ve geç saatte evden çıktığı; çıkarken çantasını dahi evde unuttuğu, evine gittiği zaman bağırıp çağırdığı, ağladığı, banyoda bayıldığı, sağlık ekipleri ve polisleri yanına yaklaştırmayarak sorulara cevap vermekten çekindiği, rızaya dayalı bir ilişkide genital bölgede böyle bir zedelenmenin olmayacağı..."

    'BABAM DUYMASIN'

    Yargıtay 14. Ceza Dairesi ise 27 Haziran 2016'da kararı bozdu. Genç kadının tecavüzden beş gün sonra şikâyetçi olduğu belirtilerek, "Sanığın rıza dışında cinsel ilişkiye girdiği hususunda soyut iddia dışında cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı" savunuldu. 14. Daire, beraate ve O.M.'nin tahliyesine karar verilmesini istedi. O. M. tahliye edilirken, G.A. ise beş gün sonra şikâyetçi olmasını, "Kalp rahatsızlığı olan babam duysun istemedim. İkametgahımı değiştirip başvurdum" diyerek izah etti.

    EV ARKADAŞI 'TECAVÜZ' DEDİ

    Tecavüzle suçlanan O.M.'nin zorla değil, rızayla birlikte olduğunu savunduğu davada, olay günü aynı evde bulunan F.Ç. de tanık olarak dinlendi. F.Ç., genç kadından beş dakika sonra O.M.'nin de odaya girdiğini söyleyerek, "Sadece bir imdat sesi duydum" dedi ancak sevişme sesleri de geldiğini anlattı. G.A.'nın ev arkadaşı B.V. ise "Şortunun kan içinde olduğunu gördüm. Bayıldı. Tecavüze uğradığını anladım." dedi.
    Anahtar Kelimeler: Muğla, Tecavüz Davası, Tecavüz Mahkeme Kararı

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