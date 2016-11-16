Tecavüze uğrayan kedinin organları parçalandı!

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde hayvan severler tarafından trafik kazası şüphesiyle veterinere getirilen 2 yaşındaki dişi sokak kedisine kimliği belirsiz kişilerce tecavüz edildiği ortaya çıktı

Marmaris Hayvan Barınak ve Sokak Hayvanları gönüllüleri tarafından bugün Cumhuriyet Caddesi Uzunyalı Mevkii sahil yürüyüş yolunda yerde hareketsiz yatarken bulunan sokak kedisi, trafik kazası şüphesiyle veteriner kliniğine getirildi. Uzman Veteriner Hekim tarafından kontrol edilen sokak kedisinin vücudunda kırık, yara ve travma belirtesi tespit edilmedi.



Genital bölgede yapılan incelemede aşırı kanama olduğu belirlenen kedi incelemeye alındı. Kedinin tecavüze uğradığı, organlarının parçalandığı, idrar ve dışkısını tutamadığı tespit edildi. Tedaviye alınan kedinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Veteriner Hekimi Deniz Yosun Switijnk, "Trafik kazası şüphesiyle hayvan severler derneği tarafından kliniğimize sokak kedisi getirildi. Yapılan muayenede sadece genital bölgesinde yırtılma ve kanama tespit edildi. Bundan dolayı trafik kazasına bağlayamadık. Sokak kedisinde yaptığımız incelemede vücudunun bir yerinde patolojik lezyona rastlayamadık. Trafik kazasına bağlı darbe, çıkık, kırık, yara, vurgu ve iç kanama görülmedi. Görünen tek patolojik lezyon genital bölgede yırtık ve kanama. Sadece bu bölgede kanama var. Maalesef yaptığımız tetikler sonucu ve aklımıza gelen tek şey yabancı bir cisimle yaralanması ve tecavüz edilmesi oldu" dedi.



SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİLER



Bu durumu öğrenen Marmaris Hayvan Barınağı ve Sokak Hayvanları Gönüllüleri kedinin fotoğrafını çekerek, "Maalesef güne çok kötü başladık. Bu güzel kız trafik kazası diye getirildi. Hemen özel veterinere götürdük. Ne yazık ki tecavüz teşhisi konuldu. Çok kan kaybetmiş, vücut ısısı düşük, muayenede resimler çok kötü. Umarım yaşar dua edin" Türkçe ve İngilizce sosyal medyada paylaşımda bulundu. Hayvan severler, sahil yürüyüş yolunda sokak kedisine ne olduğuna dair MOBESE kameralarından araştırılma yapılması için polise başvuracağı öğrenildi.



