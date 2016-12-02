Tecavüze uğrayıp, hamile kalan kızın babasına dava şoku!

Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde, işitme cihazı yardımıyla duyabilen ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki B.Ş.'ye, okul arkadaşlarıyla gittiği piknikte, lise öğrencisi 15 yaşındaki B.A.'nın tecavüz edip hamile bırakıldığı ileri sürüldü. DNA testi sonucunda ceninin biyolojik babasının B.A. olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine B.A.'nın babası Davut A., küçük kızın babası İsmail Ş.'ye sembolik olarak toplam 1000 liralık manevi tazminat davası açtı

Doğuştan yüzde 100 işitme engelli B.S., 4 yaşına geldiğinde İzmir'deki bir hastanede ameliyat oldu. İki yıl sonra da sağ kulağının arkasına cihaz takılıp, derisinin altına çip yerleştirildi. Ancak, 1500 TL değerindeki cihaz, 2007 yılında bozuldu ve yerine yenisinin temin edilememesi nedeniyle duyamayan ve okulunda da arkadaşlarından geri kalan B.Ş.'nin dramı, yerel ve ulusal basında haber oldu.



Haberin ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden yardımseverler o dönemde bir lokantada 700 lira ücretle çalışan 44 yaşındaki bedensel engelli baba İsmail Ş. ve 40 yaşındaki anne Ayşe Ş.'ye ulaşarak maddi yardımda bulundu. Yapılan 3 bin 200 liralık yardımla B.Ş.'ye yeni bir işitme cihazı takıldı. B.Ş., işitme cihazının takılmasıyla birlikte hızla konuşmayı ve okumayı öğrendi. Ortaokul 8'inci sınıfta okuyan, konuşmakta biraz güçlük çekse de derslerinde çok başarılı olan B.Ş.'nin yaşamı, geçen mayıs ayında bir grup kız arkadaşıyla gittiği Dalaman yakınlarında ormanlık alandaki piknikte kabusa döndü.



MAHKEME KARARIYLA KÜRTAJ OLDU



Piknikte B.Ş., tecavüze uğradı. Korkup ailesine yaşadıklarını anlatamayan B.Ş., okula da bir süre gitmedi. Ancak, Ayşe Ş., kızı B.Ş.'nin adet görmediğini fark edince gerçek ortaya çıktı. Ayşe Ş., eşi İsmail Ş. ile kızını götürdüğü Ortaca Devlet Hastanesi'nde 39 günlük hamile olduğunu öğrenince şoke oldu. Pedagog eşliğinde Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulan B.Ş. mahkeme kararıyla kürtaj oldu.



B.Ş.'nin ifadesinden yola çıkan polis, küçük kıza tecavüz ettiği öne sürülen kişilerden biri olduğu ileri sürülen Köyceğiz Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi B.A. ile yanlarındaki kız arkadaşları E.E.'nin ebeveynlerinin gözetiminde ifadelerini alıp, serbest bıraktı.



DNA TESTİ SONUCU TEMİZ ÇIKTI



Baba İsmail Ş., geçen ekim ayında, tecavüzle suçlanan B.A.'dan alınan DNA örneklerin sonucunun aradan aylar geçmesine rağmen gelmemesine tepki gösterdi. Babanın bu isyanı yerel ve ulusal basında yer aldı. B.Ş.'ye tecavüz etmekle suçlanan B.A.'dan alınan kan ve kıl örneklerinin İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki cenin ile karşılaştırılarak yapılan DNA testinin sonuçları, geçen kasım ayı başında Ortaca Cumhuriyet Savcılığı'na ulaştı. Savcılığa ulaşan raporda, "DNA testinde ceninin biyolojik babasının suça sürüklenen çocuk B.A. olmadığı belirlenmiştir" denildi.



Rapor üzerine Ortaca Cumhuriyet Savcısı Ragıp Güllü, B.A.'nın suçu işlediğini gösteren kesin, inandırıcı ve yeterli delil elde edilmediği, mağdur ve müştekinin soyut iddiaları dışında hiçbir iz ve emareye rastlanmadığı gerekçesiyle, geçen 8 Kasım'da kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.



MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI



İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan gelen raporun ardından, B.A.'nın babası Davut A., avukatı Seralp Yalılı aracılığıyla B.Ş.'nin babası İsmail Ş.'ye Ortaca 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sembolik manevi tazminat davası açtı. Oğlu ve kendisi için 500'er lira tazminat talep eden Davut A.'nın avukatı Seralp Yalılı, geçen 17 Kasım'da verdiği dava dilekçesinde, "Olayın basında yer almasının ardından B.A., saldırılar nedeniyle okula gidememiş, okul idaresi tarafından idari izinli sayılmıştır. Bu nedenle de derslerinden geri kalmıştır. B.A., yaklaşık iki hafta boyunca cehennem hayatı yaşarken babası da birçok hakarete uğramış, tecavüzcünün babası olarak görülmüş ve tehditlere maruz kalmıştır. Her ikisini de basında çıkan haberler nedeniyle psikolojileri bozulmuştur" dedi.



Avukat Yalılı, dilekçesinde, İsmail Ş.'nin DNA raporunun gelmesinden sonra da konuyla ilgili açıklamalarını sürdürmesi nedeniyle dava açma gereği duyduklarını kaydetti.



İKİNCİ ŞOKU YAŞADI



Hakkında açılan manevi tazminat davasıyla ilgili tebligat eline ulaşan İsmail Ş., bir kez daha şok yaşadı. Kızına kimin tecavüz ettiğinin bulunup, hakettikleri cezayı almasını beklerken bir de hakkında tazminat davası açıldığını belirten İsmail Ş., "DNA testi sonucunda kızımın B.A.'dan hamile kalmadığı ortaya çıktı. Ancak bu B.A.'nın kızıma tecavüz etmediği anlamına gelmiyor. Kızım hala ısrarla ilk olarak kendisine B.A.'nın ardından diğer arkadaşlarının tecavüz ettiğini, ancak bayıldığı için diğerlerini tam olarak hatırlayamadığını söylüyor. Ancak, hala bir dava açılmış değil. Soruşturmada tam olarak detaylı yapılmıyor. Kızım tecavüze uğradı, hamile kaldı, kürtaj oldu. Bunun suçlularını ben mi ortaya çıkaracağım devlet mi? Maddi gücüm olmadığı için avukat da tutamıyorum. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de tazminat davası açılmış" diyerek, tepkisini dile getirdi.



"YALVARDIM, AĞLADIM AMA GÜCÜM YETMEDİ"



Korkudan sokağa dahi çıkamadığını söyleyen, yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan B.Ş. ise "Arkadaşım E.E.'nin kurbanı oldum. Hep birlikte pikniğe gittik, beni orada E.E., bu erkek çocuklarının eline bıraktı. 'Bırakın, yapmayın' diye yalvarıp, ağladım ancak gücüm yetmedi. Engel olamadım. Yaşananları başkasına anlatmam için 'Senin için kötü olur' diyerek, tehdit ettiler. B.A., tecavüz ettikten sonra bayılmışım. Bana diğer tecavüz edenleri ise hatırlayamıyorum" dedi.