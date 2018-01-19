Tekerlekli sandalye olmayınca... Skandal görüntüler!

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'ne muayene için gelen yürüme güçlüğü çeken yaşlı hasta, tekerlekli sandalye olmadığı gerekçesiyle servisler arasında arkalığı olmayan döner koltukla taşındı. Düşme tehlikesi geçiren hastanın bu anları diğer hasta yakınlarınca kaydedildi

AÜ Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Eklem ve sırt ağrıları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken, adının Mehmet olduğu öğrenilen 78 yaşındaki hasta, sabah saatlerinde muayene için eşiyle hastaneye geldi. Danışmaya giden hastanın eşi, kocasının yürüme güçlüğü çektiğini, ayakta durmakta zorlandığını belirterek tekerlekli sandalye istedi. İddiaya göre danışmadaki görevli, tekerlekli sandalye olmadığını anlatarak, başka bir görevlinin oturduğu arkalıksız döner koltuğu kadına verdi. Görevli, kadına, "Eşin buna otursun, böyle taşı" dedi.



SERVİSLER ARASINDA KOLTUKLA TAŞINDI



Söyleneni yapan kadın, zemin katta döner koltuğa oturttuğu eşini önce asansörle 3'üncü kattaki nöroloji servisine çıkarttı. Burada muayene olan hasta, daha sonra aynı şekilde eşi tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü. Hasta, görme engelliler için yapılan düzenleme nedeniyle kabartmalı zeminde koltuk tekerlerinin takılmasıyla düşme tehlikesi de geçirdi. Hastanın bu halleri diğer hasta yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



HASTANEDEN AÇIKLAMA



Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan AKÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Taner Tükelay, hastanede çok sayıda tekerlekli sandalye olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Ancak AKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde günlük 3 bin poliklinik yapılıyor. 3 bin kişinin yüzde 10'u tekerlekli sandalyeye muhtaç olsa 300 kişi demek. 300 tekerlekli sandalye yok. Bırakın bizim hastaneyi çok büyük hastanelerde bile yok. Daha önce de başımıza geldi, hasta yakını görevlilere 'Benim tekerlekli sandalye talebim var hastam yürüyemiyor' diyor. Onlar da 'Lütfen bekleyin, şu anda tekerlekli sandalyelerimiz dolu. Burada istirahat edin, ilk tekerlekli sandalye gelir gelmez size verelim' diyor. Hasta beklemek istemediyse onlar kendince çok da doğru olmayan bu çözümü üretmişlerdir. 'Bizim hastanemizin tekerlekli sandalyesi yok, alın bu kırık koltuğu kullanın' gibi bir uslup kullanılmamıştır, bundan emin olun. Hastanede yeterli sayıda tekerlekli sandalye var ama yoğunluk da fazla. Çok fazla talep var, yenileri alınacak evet. Hastane ilk açıldığındakiyle şimdiki sandalye sayısı bir değil. İlk defa tekerlekli sandalye olmadığı yönünde şikayet geldi. İnanın o hasta geldiğinde tüm tekerlekli sandalyeler doludur. Hasta yakınına da hak veriyorum. Çünkü yürüyemeyen bir hastasını getirmiş ve mümkün olduğunca bekletmeden tedavisini yaptırıp evine götürmek istiyor. Bir tekerlekli sandalye talebinde bulunmuş ancak o sıradaki yoğunluk nedeniyle olmamıştır. Orada yine hasta beklemesin diye böyle birşey teklif etmişler ve o da kabul etmiştir."