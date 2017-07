Tekne turlarında mangala tepki!

Bodrum'da çam ormanları ile kaplı cennet koylarda günübirlik ahşap tur teknelerinde mangal yapılması tepkilere neden oluyor. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yılmaz, acil tedbir alınmazsa olası bir facia yaşanabileceği belirtip, konuyu İlçe Koordinasyon Kurulu'nda gündeme getirip, yasaklanması için karar alınmasını sağlayacağını söyledi

Bodrum'dan yeşil ile mavinin buluştuğu Kisebükü, Tavşan Burnu, Orak Adası, Karaada Adası, Kaçakçı, Akvaryum, Aspat, Cennet, Hurma, Hattat, Zeytinlikahve, Çatalada, Çavuş Adası, Kargı ve Mazı ile Küdür Yarımadası'ndaki dört koya toplam 1250 tekne ile günübirlik turlar düzenleniyor. 10 ile 50 kişi kapasiteli bu teknelerde, tura katılanlara öğle yemeğinde tercihe göre mangalda yapılan balık, tavuk ve çeşitli ızgara çeşitleri servis ediliyor. Ancak, büyük bölümü ahşap olan bu tur teknelerinde, cennet koyları duman altı bırakan mangal keyfi, özel yat sahipleri, denizciler ve çevrecilerin tepkisine neden oluyor. Bazı turistler, mangal yakılan bu tekneleri büyük bir şaşkınlıkla izleyip, cep telefonlarıyla görüntülüyor.





"BİR AN ÖNCE GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI"



Büyük bölümü çam ağaçlarıyla kaplı cennet koylardaki günübirlik tur teknelerinde yakılan bu mangalların olası bir yangına davetiye çıkardığını belirten 57 yaşındaki kaptan Süleyman Duran, "Denizin ortasında her yolcunun, turistin canı bizden yani kaptandan sorulur. Rüzgarlı havada mangaldan uçacak bir kıvılcım ahşap tekneyi alev topuna çevirir. Denizin ortasında yardım gelene kadar da iş işten geçmiş olur. Birçok kaptan mutlaka ki bunu biliyor ve tedbirini alıyordur. Ancak, bir anlık keyif uğruna hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye atmak niye? 34 yıldır denizlerdeyim, böyle bir şeyi aklım almıyor. Bir an önce gerekli önlemler alınmalı" dedi.



Teknelerde mangal yapılmaz diye bir kanun olmadığını belirten Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yılmaz ise "Ancak, kaptanların denizin ortasında tehlike yaratacak her faaliyetten uzakta durmaları gerekir. Örneğin turizm bölgelerinde nasıl gürültü nedeniyle müzik yayınlarında kısıtlama getiriliyorsa bu konuda da önleyici tedbirler alınması şart. 6 bin yatın bulunduğu bölgede bir veya iki teknede mangal yapılması önemli görülmesede yaşanacak bir facia herkesi üzer. Facia olmadan tedbir almak gerekir. Acil tedbir alınmaz ise her an bir facia yaşanabilir. Yolcu taşıyorsanız ve denizin ortasında ahşap bir teknedeyseniz facia her an, 'geliyorum' der. İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda gündeme getirip teknede mangal yapılmaması gerektiği yönünde karar alınmasını sağlayacağım" dedi.