Teknenin motoru arıza yapınca, mülteciler yakalandı

Bodrum'dan Yunanistan'ın Leros Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 90 mülteci, bindikleri tekne daha yolun başında motor arızası yapınca, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu'ndan dün sabah bindikleri 18 metrelik tekneyle Yunanistan'ın Leros Adası'na geçmeye çalışan mülteciler, motor arızası yüzünden denize açılamadı. Yaklaşık 2 saat boyunca tekneyi çalıştıramayan 90 mülteci, vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve önlem alan sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 mülteci, ifadeleri alındıktan sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi.



Öte yandan; yine dün sabaha karşı Turgutreis sahilinden bindikleri 12 metrelik balıkçı teknesiyle Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) geçmeye çalışan 45 mülteci, amacına ulaştı. Yunan sularına girdikten sonra devriye görevindeki Yunan sahil güvenlik ekiplerince yakalanan mülteciler, İstanköy Limanı'na götürüldü.

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