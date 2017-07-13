Telefonla 4 bin 100 lirasını dolandırdılar

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 70 yaşındaki Mediha Şahin'in 4 bin 100 lira parası telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı

Beldibi Mahallesi'nde yalnız yaşayan, aslen Trabzonlu olan Mediha Şahin'i dün saat 14.30 sıralarında telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Terör örgütü üyesi, sizin kimliğinizin sahtesiyle sağlık kontrolünden geçerken yakalanmış, paranıza el konulacak. Kimseye bir şey söylemeyin. Bankada bulunan paranızı çekin, bizden haber bekleyin" dedi. Bunun üzerine bankaya gidip, hesabındaki parayı çeken Şahin, evine döndü. Bugün Şahin'i tekrar arayan dolandırıcı, ev adresini sordu. Evinin Beldibi Mahallesi'nde mezarlığa yakın bir yerde olduğunu söylemesi üzerine telefondaki kişi, Şahin'den parayı bir çorabın içine koyup, kimseye haber vermeden mezarlığa gelmesini istedi. Telefondaki kişinin tüm talimatlarını harfiyen yerine getiren Şahin, mezarlığa gidip, çorap içindeki parayı burada kendisini komiser olarak tanıtan bir kişiye teslim etti. Ardından eve dönen Şahin, telefonda görüştüğü birkaç yakınına yaşadıklarını anlatınca, dolandırıldığını öğrenip, soluğu Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde alıp, şikayetçi oldu.



Mediha Şahin, "Basiretim bağlandı. Benimle ilgili her şeyimi, bankadaki paramı dahi biliyorlardı. Ne yapacağımı şaşırdım. Uzun boylu, iri yapılı ve esmer biriydi. Dolandırıcının yakalanmasının zor olduğunu biliyorum, ancak en azından başkalarının canı yanmasın. Tek sevindiğim canıma zarar vermemesi" dedi. Olayı öğrenip, arayan diğer yakınlarına telefonda yaşadıklarını anlatan Şahin, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.



Polis, Beldibi Mahalle Mezarlığı ve çevre sokaklarda güvenlik kamerası bulunmaması nedeniyle, Şahin'in verdiği eşkalden yola çıkarak dolandırıcını yakalanması için çalışma başlattı. Dolandırıcının kullandığı telefonun da faturasız hat olduğu belirlendi.

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