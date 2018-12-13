Teneffüste acı olay! Daha 9 yaşındaydı

Afyonkarahisar'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur (9), dün teneffüse çıkarken kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi

Teneffüste acı olay! Daha 9 yaşındaydı
13 Aralık 2018 Perşembe 14:40

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Atatürk İlkokulu'nda meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur, ikinci ders sonunda arkadaşlarıyla teneffüse çıktığı esnada aniden fenalaşarak yere düştü. Sabiha Bağatur'u gören öğretmeni Doğan Demirok ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Yaşam belirtisi göstermeyen Sabiha Bağatur'a, sağlık ekipleri gelene kadar öğretmeni kalp masajı yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Sabiha Bağatur'u ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede müdahale edilen Sabiha Bağatur tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri sınıfta ve okulda inceleme yaptı. Sabiha Bağatur'un ölümü ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olan Sabiha Bağatur'un cenazesi, bugün öğle vakti İmaret Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #kalp krizi #çocuk kalp krizi
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