Tepkiler sonrası eşi istifa eden rektör, 11 kişiyi görevden aldı

Denizli'de öğretmen eşi Derya Bağ'ı İslami İlimler Enstitüsü'ne sekreter olarak atayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine eşinin devlet memurluğundan ve görevinden istifa etmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Rektör, yaşananlar üzerine 11 kişiyi görevden aldı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, asaleten göreve atandıktan kısa bir süre sonra Bereketli İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan eşi Derya Bağ'ı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan naklen atama ile kuruluş çalışmaları süren İslami İlimler Enstitüsü'ne enstitü sekreteri olarak atamış, atamanın basında yer almasının ardından yaptığı atamayı savunmuş ve eşini 'yetkin olduğu için söz konusu göreve atadığını' söylemişti.



Atamanın kamuoyunda ve sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılanması üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr.Yekta Saraç'ın atamanın iptalini istediği belirtildi ve dün Derya Bağ, atandığı görevden ve memuriyetten istifa etti.



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