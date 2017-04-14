Ters yola giren ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da ehliyetsiz engelli sürücü, kullandığı araçla ters yola girdi. Karşı yönden gelen araçla çarpışan sürücü hayatını kaybederken, diğer araçtaki 3 kişi de yaralandı.
Olay dün gece Kütahya-Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 66 yaşındaki ehliyetsiz ortopedik engelli Sabahattin Yılmaz, oğlunun aracıyla yola çıktı. Yılmaz, bir süre sonra ters yola girdi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca ters yoldan giden Yılmaz, daha sonra da karşı yönden gelen İsmail Figen yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Yılmaz'ın aracı çarpmanın etkisi ile savrularak bariyerin üzerine çıktı. Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer araçta bulunan İsmail Figen, Canan Figen ve İsmail Korkmaz ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.