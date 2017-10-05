TIR'a çarpan araçtaki 4 kişi öldü!

Afyonkarahisar'da otomobil ile TIR çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti

TIR'a çarpan araçtaki 4 kişi öldü!

Feci kaza Çay İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 5. kilometresinde tali yoldan çıktı. Araç daha sonra da traktörle karşı karşıya kaldı. Traktöre çarpmamak için şoför direksiyonu kırınca bu kez ise karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı.

Meydana gelen feci kazada kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü ve araçta bulunan diğer 3 kişi hayatını kaybetti.

Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri de araç içine sıkışan cesetleri çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar kaza #trafik kazası #ölüm
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