TIR, damperi açık unutunca...

Oğuzhan Durmaz idaresindeki 35 EVH 39 plakalı toprak yüklü tır, tuğla fabrikasına yükünü boşalttıktan sonra yola çıktı.
Damperi açık unutulan tır, İzmir-Ankara E-96 Karayolu Çepnidere kavşağında trafik levhalarına çarptı.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Tırın yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı tekrar sağlanırken sürücü Durmaz, alkol muayenesi için hastaneye götürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde damperi açık unutulan tırın trafik levhalarına çarpması sonucu yol trafiğe kapandı
Oğuzhan Durmaz idaresindeki 35 EVH 39 plakalı toprak yüklü tır, tuğla fabrikasına yükünü boşalttıktan sonra yola çıktı.