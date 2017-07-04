TIR ile LPG tankeri çarpıştı: 3 ölü, 1 kayıp, 10 yaralı

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde TIR ile çarpışan LPG tankerinin büyük bir gürültüyle patladığı, arkadaki bir cipin de alev alarak yandığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 çocuk kayboldu, 10 kişi ise yaralandı

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Denizli- İzmir karayolunun Sarayköy İlçesi’nde meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Merih Diğrek yönetimindeki 45 AJ 241 plakalı LPG tankeriyle, Sarayköy'deki orman yangınına müdahale için iş makinesi götüren evli 2 çocuk babası 41 yaşındaki Hüseyin Avcı yönetimindeki, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (DESKİ) ait 20 YS 346 plakalı TIR çarpıştı.



Kazada LPG yüklü tanker büyük bir gürültüyle patlayıp alev aldı. Patlamanın etkisiyle, tankerin arkasından gelen İbrahim Şama yönetimindeki CD 259 JP yabancı plakalı bir cip de alev aldı.



PATLAMADA 3 ÖLÜ, 1 KAYIP



TOPLAM 10 YARALI

AĞILDA 5 KOYUN TELEF OLDU

Cipte bulunan ve Fransa'dan geldikleri belirtilen 5 kişilik aileden sürücü İbrahim Şama, isimleri öğrenilemeyen eşi ve üç çocuğundan biri yaralı olarak çıkartıldı. Kazada TIR şoförü Hüseyin Avcı ve tanker şoförü Merih Diğrek ile cipte bulunan ve henüz adı belirlenemeyen bir kız çocuğu öldü, bir çocuk da kayboldu.Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı savaş alanına dönen ve saat 08.00'e kadar çalışma yapılan kaza yerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazaya karışan araçların içinde ve sulama kanalında ceset aradı.Bir kızın yanarak öldüğü yabancı CD 259 JP plakalı araçtan yaralı çıkarılan ve Denizli'deki çeşitli hastanelerde tedaviye alınan 3 kişinin tedavisi sürerken, cipte olduğu belirtilen bir kız çocuğu ise bulunamadı. Cipin bazı parçalarının savrulduğu sulama kanalının suyu kesilerek, kanal boyunca kız çocuğunu arama çalışması yapıldı.Olayda, yabancı plakalı cipte 3, TIR'ın arkasındaki iş makinesinin operatörü, yangına müdahale eden eden 3 itfaiye eri ve kaza yerinde toplananlardan yaralanan 3 olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.Yabancı plakalı cipte bulunan sürücü İbrahim Şama'nın vücudunun büyük bölümünde yanık olduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılardan 9'u Denizli'deki hastanelerde tedavi görürken, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan TIR'ın arkasında yüklü olan dozerin operatörü Zafer Demir, ağır yanık yaraları olduğu için ambulans uçakla İstanbul'daki bir hastaneye götürüldü.Bu arada patlama sonucu tankerden 600 metre uzağa fırlayan tanker parçasının yol kenarında bulunan ağıla düşmesiyle, 5 koyunun da telef olduğu ortaya çıktı. Savcılık ve polis ekipleri olayla ilgili adli soruşturmayı sürdürüyor.Kazanın ilk belirlemelere göre, üzerinde dozer yüklü olan TIR'ın yangın bölgesine ulaşmak için ana yoldan tali yola geçiş yapmak isterken, Aydın'dan Denizli yönüne giden LPG yüklü tankerin çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi.