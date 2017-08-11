TIR'ında ölü bulundu!

Bir TIR şoförü, Aydın-İzmir Otoyolu gişeleri yakınındaki bir dinlenme alanında arkadaşı İlyas Eser'in kullandığı 48 K 7983 plakalı TIR'ı dün park halinde gördü. Bugün sabah saatlerinde aynı yoldan geçerken TIR'ı aynı yerde durduğunu görünce merak edip, kontrol etti. Eser'i, TIR'ın yatak olarak kullanılan bölümende hareketsiz bulup, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Eser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darbe ve yara izi bulunmayan Eser'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. 28 yıldır TIR şoförlüğü yapan ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden İzmir'ir Torbalı ilçesine feldspat madeni taşıdığı öğrenilen Eser'in ölümünü şüpheli bulan polis, soruşturma başlattı.
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