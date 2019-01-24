TIR şoförü babasının yükseklik sorununu çözdü

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) öğrencisi Hakkı Akyol (15), TIR şoförü babası ve meslektaşlarının aracın yüksekliği nedeniyle yaşadığı sıkıntıya çözüm arayıp, 100 liraya cihaz geliştirdi.

Tünel girişi ve üst geçit yüksekliklerinin hesaplanamaması yüzünden meydana gelen kazaları bitirmesi hedeflenen cihaz, araç yüksekliğinin tünel ya da üst geçit yüksekliğinden fazla olması halinde uyarı vererek, şoförün kaza yapmasını önlüyor.

Kırmızı ışıkla uyarı

MOSTEM Lisesi'nin 9'uncu sınıf öğrencisi Hakkı Akyol, TIR, kamyon ve kamyonetler ile tünellere girişlerde ya da üst geçitlerin altlarından geçişlerde meydana gelen yükseklik kazalarına karşı proje geliştirdi. Okuldan artakalan zamanda sistem üzerinde çalışmasını sürdüren Akyol, ilk 2 ayda projeyi tasarladı, 8 ay boyunca ise 'Yükseklik Kontrol Sistemi' adını verdiği sistemi geliştirdi. Toplam 100 liralık maliyetle projeyi gerçekleştiren Akyol, sistemi oyuncak araba ve kağıtlarla yaptığı yol düzeneğinde denedi. Başarıyla çalışan sistemde; aracın yüksekliği tünel girişinden ya da üst geçitten yüksekse cihaz kırmızı ışık yakarak, yol değiştirilmesi için uyarıyor. Eğer yükseklik normalse yeşil ışık yanıyor ve 'geçebilirsiniz' uyarısını veriyor.

Destek bekliyorum

Babası Kazım Akyol'un (38) TIR şoförü olduğunu, onun ve meslektaşlarının bu tür sorunları yaşadığı için bu sistemi geliştirdiğini belirten Hakkı Akyol, projesinin yaygınlaştırılması için sponsor desteği beklediğini söyledi. Akyol, "Bu projeyi yapmamdaki amacım yüksekliklerinden dolayı tünele ya da üst geçitlere takılan araç kazalarını en aza indirmekti. Projemizin çalışması ise bir sensör aracın yüksekliğini ölçüp, ekrana görüntü vererek, 'geçebilir' ya da 'geçemez' diye uyarıyor. Bu şekilde kazalar gördüğümde üzülüyordum. Bu kazalara nasıl bir önlem nasıl alınır, diye düşünüyordum. Bunları düşünürken, böyle bir proje yapmak aklıma geldi daha sonra da böyle bir ürün ortaya çıkardım" diye konuştu.