TOKİ, 12 evi yıkarak yol yapmaya hazırlanıyor

Manisa'nın Akgedik mahallesi'nin üst kısmına konut inşa eden TOKİ, şimdi 12 evi yıkarak Akgedik mahallesinin ortasından yol geçirmeye hazırlanıyor

Burcu Özkan- Yunusemre'de İlk etabını 6 yıl önce tamamlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İkinci etap olarak Akgedik mahallesine konut inşa etmeyi planlıyor. Buna karşı çıkan mahalleliyi ise yaptığı yol çalışmalarıyla durdurmaya çalışıyor. TOKİ'nin, konutları arasında ulaşım sağlamak için Akgedik'teki 12 evi yıkarak yol geçirmeye çalışmasının ardından planlanan yol üzerinde tapulu araziler ve özel mülklere sahip vatandaşlar ayaklandı.

TOKİ'nin yol yapımı projesinde resmi prosedürlere uygun davranmadığını söyleyen Menemen Çaltı Mahallesi Muhtarı Gürol Kaplan, " Buradaki vatandaşlara tebligat gönderilmedi. Hiçbir resmi belge olmadan arazilere ve evlere makineyle giriyorlar. TOKİ, ilk yolunu 73 zeytin ağacının bulunduğu alan üzerine yapıtı. Bunun tekrarlanmasını istemiyoruz" dedi.

Gürol Kaplan 250 dönümlük bir alana sahip Akgedik mahallesinde yaklaşık 160 hane bulunduğunu belirtti.100 yıldan fazla varlığını sürdüren bu mahallenin 60 dönümünün Belediye'nin bünyesinde olduğunu söyleyen Kaplan, "Eskiden bu mahallede tahtacılar yaşıyordu. Yani aleviler. 250 dönümlük mahallenin 60 dönümünü o zamanki alevi arkadaşlarımız almışlar ve mahalleye bağış yapmışlar. Mahallenin belediyeye bağlanması ile beraber tüzel kişilik kalkıyor ve bu 60 dönümlük alan direk belediyeye geçiyor. Bu alanı bahane eden TOKİ ise acı kıran başkesen hesabı geliyor ve adamların evinin, arsasının, malının mülkünün ortasından yol geçirmeye kalkıyor. Fakat bunu yaparken de köylüye hiçbir tebligat vermiyor. TOKİ bunu nasıl yapabilir? Önce bir hukuki zemin hazırlanmalı. Yani istimlak olur, köylünün malının zararı ödenir vs. bu tarz öncelikler gerçekleşmeliydi. Tebligat gönderilmeli ki köylüler de arsasını malını mülkünü farklı yere taşısın. Bu prosedür böyle işler. Ama TOKİ ne yaptı? İlk yolu yaparken olduğu gibi paldır küldür insanların arsasını toprağını talan etti ve yolu üzerine kondurdu" diye konuştu.

TOKİ'nin amacı mahalleliyi yıpratmak

Mahalleli ile beraber mücadele edeceğini belirten Kaplan, "Mahalleli kendi muhtarından çok bana güvendi. Bende bu konu için hemen Ankara'yı aradım. Milletvekilleri, İl - İlçe Başkanları ve basın dahil olmak üzere herkese duyurmak için elimden geleni yaptım ve yapıyorum da... TOKİ'nin amacını biliyoruz. İlk yaptığı yola yeni bir yol eklemek istiyor. Bu yapacağı yolu da köyün tam ortasından geçirmeye çalışıyor. Aslında köylünün evine, arsasına zarar vermeden geçirebileceği yollar var ama yine de TOKİ yaklaşık 12 evi yıkmaya hazırlanıyor. Bu evlerin üzerine yol yapacak. Bunun amacı tamamen köylüyü yıpratmak ve dirençlerini kırmaktır" şeklinde konuştu.

Başka yollar var ama TOKİ istemiyor

"Aslında köyün giriş yolu ile TOKİ'nin anayoluna girişi arasında yeni bir yol yapılmasına gerek yok. Çünkü 2 yolu birbirine bağlayan yollar var ama TOKİ ısrarla köyün ortasından yolu geçirmeyi hedefliyor" diye konuşan Gürol Kaplan, "TOKİ tüm mahalleleri alarak yavaş yavaş Akgedik mahallesinin içine girmeyi amaçlıyor. Mahallenin içine girip talan edecek her yeri. Bunu yaparkende birçok özel arazileri de darp ediyor. Mahalleliyi buradaki topraklardan atıp konutlaştırma projesine bir yenisini katmaya çalışıyor. İyi de, bu insanların bu topraklarda arazisi var, kültürel dokuları buraya ait, bu insanların üretim yeri burası yani geçim kaynakları zaten kendi yaşadıkları bu topraklar. Bu vicdansızlığı nasıl yapabiliyorlar?" dedi.

73 zeytin ağacının üstüne yol yaptı

TOKİ'nin ilk yol çalışmasını yaptığı alanda arazi sahibi olan Hayri Kara, " Bende bu mahallenin insanıyım. TOKİ'nin makineleri bir günde haberimiz yokken ağaçlarımızı talan etti . 150 parsellik alanda 73 zeytin ağacım vardı benim. Neymiş yol geçirilecekmiş. Benim Tapulu arazime izinsiz girdiler. Elimi ne tebligat ne de mahkeme kararı gelmişti. Ona rağmen yaptılar bunu. Makine ağaçlarımı kırdı döktü ve üzerine yol geçirdi. Hala mahkemede hakkımı aramaya çalışıyorum. TOKİ'nin Şimdiki hedefide mahallelinin evini elinden almak" dedi.

Ocak yıkmasın ocak yapsın

"TOKİ, Kendi keyfi uygulamaları uğruna hukuku hiçe sayarak bir sürü işlem yapıyor " diye konuşan Muhtar Kaplan, "Burada Hayri bey tek kişi diye üzeri kapatıldı ama şimdi birçok mahallelinin evi elinden gidecek o zaman ne olacak ? Akgedik mahallesinin, birileri para kazansın ve rant sağlasın diye talan olmasını istemiyoruz. İlla bir yol geçirilecekse bunu arsalara, verimli topraklara ya da evlere zarar vermeden de yapabilirler. TOKİ'den istediğimiz şu; Ocak yıkmasın ocak yapsın. Rant değil insanlara yaşam olanağı sağlasın. Bir üretim alanı açsın. TOKİ'nin ev yapmaması taraftarı değiliz. Tabi ki TOKİ ev yapsın. Herkesin evi olsun, herkesin çocuğu okula gitsin , herkes sağlıktan yararlansın ama bu şekilde mahalleliyi sindirerek iş yapmasınlar. Hukuki prosedürleri uygulasınlar" ifadelerini kullandı.