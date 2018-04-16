TOKİ sahibi olmak için banka önünde sabahladılar

Kütahya'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) satışını yapacağı konutlar için çok sayıda kişi, bir gün önceden banka önünde kuyruğa girdi. Vatandaşlar battaniyelere sarınıp, sabaha kadar bekledi

TOKİ sahibi olmak için banka önünde sabahladılar

TOKİ'nin Kütahya'da alt gelir grubu için satışını yapacağı '2+1' olan 39 konuttan birine sahibi olmak isteyen yaklaşık 50 kişi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesi önünde dün öğleden sonra kuyruk oluşturdu. Geceyi yanlarında getirdikleri battaniyelere sarınarak geçiren vatandaşlardan bazıları banklara uzanarak uyumaya çalıştı.

Ev sahibi olmak isteyenlerden Mikail Selvi, "Dün öğlen 3'ten bu yana bekliyoruz. Şehit yakınları ve gazilerden sonra kalan 39 dairenin satılacağını duyduk ve geldik. Gece serin olunca battaniyelerimizi alıp geceyi burada geçiriyoruz" dedi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #toki
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