Topuklu Efe zeybek oynadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve ziyaretçilerle bir araya geldi. Pazara gelen ziyaretçiler ve pazarcı esnafı, Başkan Çerçioğlu'na destek verdi. Vatandaşlara destekleri için teşekkür eden Başkan Çerçioğlu "Biz çalışıyoruz; Aydın'ın çiftçisi daha fazla kazanıyor, Aydın kazanıyor" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel üreticilere destek olmak amacıyla kurulan Çakırbeyli Köy Pazarı, her hafta pazar günü olduğu gibi bugün de dolup taştı. Havanın güzel olmasını da fırsat bilen ziyaretçiler, doluluktan dolayı araçlarını mahallenin dışına park etmek zorunda kaldı.

Vatandaşlar da katıldı

Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun pazara ziyaret eden vatandaşlar için özel olarak gerçekleştirdiği zeybek gösterisine eşlik edip zeybek oynadı. Zeybek gösterisine Çakırbeyli Mahallesi Muhtarı Mehmet Demir ve vatandaşlar da eşlik etti.

Vatandaşlarla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı'nın gösterisini izleyen başkan Çerçioğlu, kösün başına geçerek mehter takımına eşlik etti. Vatandaşların birlikte fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmeyen başkan Çerçioğlu yüzlerce vatandaşla hatıra fotoğrafı çekildi. Vatandaşlar başkan Çerçioğlu'na yerli üreticiyi destekleyen ve doğal ürünleri satın alabildikleri pazarları Aydın'a kazandırdığı için teşekkür etti.