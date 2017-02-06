Torunları için yapıyordu, ihracata başladı

Aydın'da yaşayan 63 yaşındaki İsmail Erzurumluoğlu, emekli olduktan sonra torunları oynasın diye yaptığı el emeği kamyon, otobüs gibi maket araçlarına dünyanın pek çok ülkesinden talep gelince galeri kurup ihracatına başladı

Efeler ilçesinde 4 yıl önce torunu için yaptığı araç maketlerinin internetten paylaşılmasıyla Türkiye'nin birçok kentinden sipariş alan Erzurumluoğlu, hobi olarak başladığı işi ticarete döktü.



Erzurumluoğlu, Türkiye'deki siparişleri yetiştirmeye çalışırken dünyanın birçok ülkesinden talep gelince Toptan Gıda Çarşısı'nda bin 400 metrekarelik atölye kurdu.



Emekli olunca torunlarına araç maketleri yaparak vakit geçirmeyi hayal ederken kendini uluslararası ticaretin içinde bulan Erzurumluoğlu yaptığı açıklamada, hobi amaçlı başladığı araç maketin, ciddi uğraş isteyen bir işletmeye dönüşmesinin gururunu yaşadığını söyledi.



Tamamı el emeği olan maketleri Türkiye'de pek çok kente gönderdiğini, dünyanın birçok ülkesinden de talep aldığını aktaran Erzurumluoğlu, 7 yaşında çalışmaya başladığını, tamircilikten tabelacılığa, şoförlükten nakliyeye kadar pek çok işte çalıştıktan sonra 4 yıl önce emekli olmaya karar verdiğini anlattı.







Talepleri yetiştiremiyor



Emeklilik günlerinde vakit geçsin diyerek yaklaşık 40 yıl önce oğlu için el emeğiyle yaptığı otobüs maketinin benzerini torunları için yaptığını dile getiren Erzurumluoğlu, "Çocuklarım bunları internetten paylaşmış. Büyük ilgi gördü. Türkiye'nin birçok ilinden almak istediler." dedi.



Erzurumluoğlu, vakit geçsin, evin bütçesine de katkı olsun diye bazı birkaç siparişe cevap verdiğini, günden güne işlerin arttığını farkettiğini, talepleri karşılamak için mevcut atölyesini büyüttüğünü kaydetti.



Gelen siparişlerin altından kalkmakta güçlük çektiklerini dile getiren Erzurumluoğlu, şöyle devam etti:



"Yetişmek mümkün değil. Benim burada en az 15-20 kişilik bir ekip olmam lazım ki siparişleri alıp yapabileyim. Benden istenen 10 adet değil, en az 50 adet. O rakamlarda seri üretime geçmem gerekiyor. Fabrikasyon sistemiyle her bir parçasını üretip, tezgahlarda 8-10 kişinin onu montajlaması sonra ambalajlaması gerekiyor. Ancak ben burada hepsini tamamen elle yapıyorum.



El yapımıyla yıllık yapabileceğimiz 15, bilemediniz 30 tane. Bunu seri üretime döndürmeye çalıştık. Aradan geçen 4 yıllık süre içinde, 50-100-200 adetlik siparişleri almaya başladık. Bu arada bizim için önemli olan cıvata hariç her parçasını elde ürettiğim için müzelik ürünlerdi. 30-34’e yakın otobüs modeli ürettim. Kamyon müzesi için kamyon yaptım."



Türkiye'nin önde gelen otobüs ve kamyon üreticilerinin hediyelik eşya olarak maket siparişi verdiğini belirten Erzurumluoğlu, "Sabah namazından yatsı namazına kadar hiç durmaksızın, sıcak bir yemek yemeden, sıcak bir çay içmeden çalışıyorum. Bu iş sizi çok sürüklüyor. Bir şeyler yapıyorsunuz, boş zaman yok. Pazar yok. Pazar günü dahi çalışmaya başladım. Yaz mevsiminde günde 17- 18 saat, kış mevsimindeyse 12-13 saat çalışıyorum." diye konuştu.







Çin ile rekabet etmek istiyor



Bazı teknik konularda oğlunun yardımı dışında tamamını el emeğiyle yılda yaklaşık 800 adet ürettiğini söyleyen Erzurumluoğlu, "Şimdi binli adetlerde siparişler geliyor. Onları nasıl üretiriz? Çin'le, Avrupa'yla, Amerika'yla rekabet nasıl olur? Onun araştırması içindeyiz. İnşallah yakında, o siparişleri karşılamak gibi bir arzumuz var. Küçük bir firmayız, kurumsal olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Erzurumluoğlu, talebe göre bazen bir maketin yapımının aylar sürdüğünü belirterek, fiyatlarının zorluk derecesine göre 800 lira ile 6 bin lira arasında değiştiği ifade etti.



Maketlerin yurt dışında yoğun ilgi gördüğünü aktaran Erzurumluoğlu, şöyle devam etti:



"İlk olarak Romanya'dan 30 otobüs maketi siparişi aldık. Şu anda İngiltere'den Almanya'ya, Endonezya'dan Afganistan'a kadar dünyanın pek çok ülkesinden maket siparişleri alıyoruz. Romanya'ya ihracat belgemiz henüz olmadığı için bunu başka bir arkadaşımız aracılığıyla yolladık. Mail atıyorlar bize. Sosyal medyadan talepte bulunuyorlar ama bizde dil yok, öğrenecek zaman da yok bu yaştan sonra. Bize yardımcı olacak kişi de bulamıyoruz. Atölyede çalışacak yardımcılara ihtiyacımız var ama bizi kimse ciddi görmüyor. Oyuncak değil mi diyorlar? Bunu bir sektör olarak görmüyorlar. Oysa bizim amacımız Avrupa ile Çin’le rekabet edecek düzeye Türkiye’yi getirmek."



Erzurumluoğlu, atölyesinin bir bölümünü maket araç galerisi haline getirdiğini dünyada bildiği maket galeriler içinde en büyüğü olduğunu, ilgi duyan herkesin gelip ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.