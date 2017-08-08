Trafik kazası can aldı, halk yolu kapattı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, elinde bastonuyla yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 82 yaşındaki Fatmaana Çakmakçı, yaşamını yitirdi. Bunun üzerine mahalleli, sık sık kazaların yaşandığını ileri sürdükleri Denizli-Antalya Karayolu'na trafiğe kapattı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, jandarmanın ikna etmesi üzerine öfkeli kalabalık, 1 saat sonra eylemine son verip, yolu trafiğe açtı

Bugün saat 12.00 sıralarında, Denizli-Antalya Karayolu'nun Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesi girişinde minibüsten inen Fatmana Çakmakçı, elinde bastonuyla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Antalya'dan Denizli yönüne giden 48 yaşındaki Sıdıka Doğan'ın kullandığı 20 BHH 35 plakalı otomobil, yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çakmakçı, asfalta düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Panikle aracından inen Sıdıka Doğan, yerde yatan Çakmakçı'nın yanına koştu. O anlar yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



MAHALLELİ KARAYOLUNU KAPATTI



Kazanın meydana geldiği yerde son 1.5 yıl içinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yaklaşık 150 kadar mahalleli, Denizli'nin Muğla ve Antalya ile bağlantısını sağlayan karayolunu trafiğe kapattı. Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han, olay yerine gelerek öfkelik kalabalıktan yolu trafiğe açmalarını istedi. Ancak kalabalık, Denizli Valisi Hasan Karahan gelmesini isteyip, eylemini sürdürdü. Kalabalık, Türk bayrağı açarak araçların geçişine izin vermedi. Yolda, uzun araç kuyruğu oluştu. Cankurtaran Mahallesi Muhtarı Özgür Sarıkaya, sık sık kazaların yaşandığı yolda önlem alınmasını istediklerini belirtip, "Buraya alt veya üst geçit yapılmasını istiyoruz. Başka canlar ölmesin. Aynı acılar yaşanmasın" dedi.



Pamukkale İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferdi Günüç, uzun bir çaba sonucunda kalabalığı ikna edip, 1 saatlik bekleyişin ardından yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladı. Jandarma, kalabalığın yolu trafiğe açmasının ardından gerekli incelemeyi yapıp, Çakmakçı'nın cesedini otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu' na gönderebildi. Jandarma, kazanın ardından otomobil sürücüsü Sıdıka Doğan'ı gözaltına alıp, soruşturma başlattı.