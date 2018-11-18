Trafik kazasında ölen çocuk toprağa verildi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin yağış nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

Denizli-Antalya kara yolunun 27. kilometresindeki Çaylı Hanı mevkisinde baba Resul Eskin'in kullandığı 20 AAB 477 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ölen 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin'in cenazesinin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı. Küçük kızın cenazesi, buradan yakınları tarafından alınarak önce evlerine ardından Fatih Mahallesi Merkezefendi Camisine götürüldü. Eskin'in cenazesi, öğle vaktini müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazada yaralananların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Resul Eskin'in kullandığı şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 yaşındaki Dilek Naz Eskin hayatını kaybetmiş, sürücü Eskin, eşi Neslihan ile yakınları Buğlem, Çiğdem ve Mevlüt Emir Eskin yaralanmıştı.