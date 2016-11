Trafikte dilenen Suriyeli çocuklar, ölüme meydan okuyor

Manisa'da sayıları her geçen gün artan Suriyeli çocuklar, tehlikeye rağmen trafiğin yoğun olduğu yerlerde dileniyor. Trafiğin ortasında, duran araçlardan para isteyen Suriyeli çocuklar ölüme meydan okuyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, sayıları artan dilenci Suriyeli çocuklar için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi

Manisa'da sayıları her geçen gün artan Suriyeli çocuklar, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki trafik ışıklarında ölüme meydan okuyarak dilenmeye çalışıyor. Havaların soğuk olmasına aldırış etmeyen Suriyeli çocuklar, ailelerine para götürebilmek amacıyla trafik ışıklarında duran otomobiller arasında dileniyor. Özellikle Manisa Devlet Hastanesi'nin kavşağında grup halinde dilenen Suriyeli çocuklara kimi araç sürücüleri tepki gösterirken, kimi araç sürücüleri ise acıyarak 1 ile 20 TL arasında para veriyor. Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Suriyeli ailelerin çocuklarını dilendirdiği konusunda çok şikayet aldıklarını belirterek "Polis kimi zaman şikayetler üzerine birkaç Suriyeli çocuğu müdürlüğümüze getiriyor. Biz de bu çocuklarımızı bir günlüğüne kurumumuzda misafir ederek ailelerini çağırıyoruz. Aileleri bize geldiği zaman, 'Tamam bir daha yapmayacaklar. Söz veriyoruz' diyerek çocuklarını alıp gidiyor. Kurum olarak bu çocukları alıkoymak gibi bir yetkimiz yok. Bizim elimizden de bir şey gelmiyor. Son aylarda bu konuda bize gelen şikayetler çoğaldı. Artan bu şikayetlere karşı bizim yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu.



"ORTAK BİR ÇALIŞMA YAPILMALI"



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Konan, hem Suriyeli aileler hem de dilendirilen Suriyeli çocuklar için ilgili kurumların ortak bir çalışma yapması gerektiğini söyleyerek, "Bizim de içinde bulunacağımız, emniyet teşkilatımızın, savcılığımızın, milli eğitimimizin ve sosyal yardımlaşmanın da içinde bulunacağı kapsamlı bir çalışma yapmamız gerekir. Bu çocuklar da bizim çocuklarımız. Dilenmek yerine o çocuklarımızın okuması gerekir. Özellikle dilendirilen Suriyeli çocukların ilk etapta tespit edilmesi gerekir. Ardından aileleriyle irtibata geçip bu çocuklarımızın neden dilendirildiğini öğrenmemiz lazım. Eğer maddi anlamda eve kazanç getirmesi için dilendiriliyorsa, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kanalıyla ailelere ekonomik destek yapılabilir. Aileden çalışabilecek bir kişi varsa o kişiye istihdam yaratılması lazım. Yapılan araştırmada eğer aile çocuğunu kasti olarak dilendiriyorsa onun hakkında gerekli yasal işlem yapılması lazım. Ancak bu konuda ilgili kurumların bir an önce aynı masaya oturarak ortak bir çalışma yapması lazım. Eğer bu yapılmazsa bu çocuklarımızın sayısı her geçen gün artacak" diye konuştu.