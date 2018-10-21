Traktör devrildi: ölü ve yaralı var

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, devrildi. Kazada aracın altında kalan sürücü İbrahim Tosun (45) ağır yaralanırken, eşi Gülizar Tosun (40) ise yaşamını yitirdi

Traktör devrildi: ölü ve yaralı var
21 Ekim 2018 Pazar 11:28

Kaza, saat 08.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yeşilyuva Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Acıpayam yönüne giden İbrahim Tosun'un kullandığı 20 KA 054 plakalı traktör, kontrolden çıkarak, devrildi. Sürücü İbrahim Tosun ile çamurlukta yolculuk yaptığı belirlenen eşi Gülizer Tosun, traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çift, traktörün altından ağır yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Gülizar Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Tosun'un ise hastanedeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #traktör #devrildi #ölü #altında kaldı #denizli #acıpayam
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