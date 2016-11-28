Traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi öldü

Aydın'da bir otomobilin traktörün römorkuna çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, bugün sabah saat 08.45 civarında Aydın Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir turşu fabrikasının önünde meydana gelen kazada, fabrikaya ürün taşıyan Halil İbrahim Özkan'ın kullandığı traktörün römorkuna, arkadan gelen 51 yaşındaki Halil İbrahim Dinek'in kullandığı otomobli çarptı.



Çarpma sonucu otomobil hurdaya dönerken, sürücü Dinek ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan yaralılar, 17 yaşındaki Ceren Sansar, 67 yaşındaki Hatice Alkan, 36 yaşındaki Hatice Alkan ve 36 yaşındaki Sultan Alkan'ı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Hatice Alkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Otomobildekilerin Hatice Alkan'ı hastaneye götürmek için yola çıktığı öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.