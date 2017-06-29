Traktörün altında kalan çiftçi öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde çiftçilik yapan 34 yaşındaki Hasan Sertoğlu, tarlada çift sürerken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Eldenizli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Hasan Sertoğlu, kendisine ait 20 PL 500 plakalı traktörle tarlasında çift sürerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sertoğlu'nun kontrolünden çıkan traktör, tarlada devrildi. Altında kalan Sertoğlu, kaza yerinde öldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi, Sertoğlu'nun cesedini traktörün altında çıkardı. Sertoğlu'nun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.







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