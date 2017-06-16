Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas İlçesi'nde, devrilen traktörün altında kalan sürücü 16 yaşındaki Halil Akif A., hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Baharlı Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Akif A. idaresindeki 48 KP 871 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde devrilen traktörün altında kalan gencin hayatını kaybettiğini belirlendi. Talihsiz gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere 75'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.