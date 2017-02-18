Tren, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Manisa 'da hemzemin geçitte meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı

Manisa'da yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Konya Mavi Treni, hemzemin geçitte bulunan Özal Çetin yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 150 metre sürüklendi.Kaza hemen güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kazada otomobilin sürücüsü Özal Çetin hayatını kaybetti. Kazada arabada bulunan 6 yaşındaki Deniz Zengin ile 18 yaşındaki Ali Zengin, Aysel Zengin ve Nevin Zengin ise yaralandı.Yaralılar araçta sıkıştığı için olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiyenin çıkarttığı yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 18 yaşındaki Ali Zengin'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.