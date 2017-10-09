Tren otomobile çarptı: Feci kazada 3 kişi öldü

Aydın Germencik'te yolcu treni ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

Kaza Aydın'ın Germencik İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni, dün saat 20.00 civarında hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı.



Kazayı görenler durumun hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Yapılan kimlik incelemesinden hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. Buna göre kazada 20 yaşındaki Nazlı Karaca, 9 aylık bebek Erçin Karaca ve 37 yaşındaki Sudenaz Eroğlu hayatını kaybetti.



Sürücü 27 yaşındaki Gürhan Karaca, 40 yaşındaki Hüseyin Eroğlu ve 37 yaşındaki Aysun Eroğlu ise yaralandı. Karaca ile Eroğlu'nun durumlarının ağır olduğu öğrenildi.





Kaza sonrası trenin makinisti gözaltına alınırken, trende olanlar ise büyük korku yaşadı. Yolcular, otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklendiğini belirtirken, büyük bir gürültü duyduklarını da anlattı.