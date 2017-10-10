Trende acı olay! Kalp krizi geçirdi öldü!

Kütahya'da trende kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Hicran Tunç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı

Trende acı olay! Kalp krizi geçirdi öldü!

İzmir'den Eskişehir'e giden Mavi Tren, Kütahya'nın merkeze bağlı Sabuncupınar Köyü yakınlarına geldiğinde yolculardan Hicran Tunç, aniden rahatsızlandı. Görevlilerin haber verdiği vatman, treni Sabuncupınar İstasyonu'nda durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin tüm çabasına karşın Hicran Tunç, hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tunç'un cenazesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kütahya #kalp krizi
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Trende acı olay! Kalp krizi geçirdi öldü!
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