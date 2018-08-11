Troya'dan Bergama'ya pedal çevirecekler

Çanakkale Belediyesi tarafından bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali ve 2018 Troya Yılı kapsamında, 'Troya'dan Bergama'ya 3'üncü UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu', Troya Ören Yeri'nden başladı. 100 bisikletçinin 220 kilometre pedal çevireceği bisiklet turu, İzmir'in Bergama ilçesinde sona erecek

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nde, 'Troya'dan Bergama'ya 3'üncü UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun açılış töreni, ören yerinin simgesi olan tahta atın önünde gerçekleştirildi. Açılış törenine, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç ve bisikletçiler katıldı. Törende konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, UNESCO Dünya Mirası bisiklet yolunun çalışmalarına 3 yıl önce başladıklarını belirterek, "İlk önce İzmir'in iki önemli dünya mirası Bergama ile Efes arasında bunu gerçekleştirdik. Önce Efesos-Bergama, sonra Bergama-Efesos arasında yapıldı. Bu yıl da bu etkinliği Troya'ya taşıdık" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yılın 2018 Troya Yılı ilan edildiğini belirtti. Gökhan, bisiklet turunun, Troya-Bergama arasında düzenlenmiş olmasının anlamlı olduğunu ifade ederek, etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hediye takdimi ve ören yerindeki Truva atının önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından 100 bisikletçinin katıldığı bisiklet turu, başladı. Turda, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de pedal çevirdi. Troya Ören Yeri'nden başlayan bisiklet turu, 220 kilometre pedal çevirecek bisikletçilerin yarın Bergama'ya ulaşmasıyla sona erecek.