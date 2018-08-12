Tüfekle yaralanan kedisini ameliyat etti

Muğla'nın Datça ilçesinde, veteriner Alitan Akyazı'nın 'Buick' isimli 1 yaşındaki kedisi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havalı tüfekle vurulması sonucu yaralandı. Akyazı'nın ameliyatla vücudundaki saçmayı çıkardığı kedinin hayati tehlikesi sürüyor

Tüfekle yaralanan kedisini ameliyat etti
12 Ağustos 2018 Pazar 13:31

Datça'da 7 yıldır veterinerlik yapan Alitan Akyazı, dün akşam saatlerinde, 1 yaşındaki kedisi 'Buick'i Reşadiye Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki çalılıklar arasında kanlar içinde yaralı buldu. Köpeklerin saldırısına uğradığını zannettiği kedisini İskele Mahallesi'ndeki kliniğine götüren Akyazı, ameliyata aldı. Ameliyatta kedisinin, köpeklerin saldırısı sonucu değil; havalı tüfekle vurularak yaralandığını belirleyen Akyazı, büyük şaşkınlık yaşadı. Kedisinin vücudundan saçmayı çıkaran Akyazı, "’Buick'i 2 aylıkken sokakta bulup, sahiplendim. Kendisi gibi 1 yaşında olan köpeğim 'Alabey' ile birlikte büyüdü. Hiç birbirlerinden ayrılmazlardı. Evimizin tek kedisi ve neşe kaynağıydı. Akşam köpeğim ‘Alabey'in havlama sesleri üzerine dışarı çıktım. Yanına gidip, baktığımda kedim ‘Buick'i çalılıklar arasında kanlar içinde, can çekişirken buldum. Saçma, böbreğine isabet etmiş. Ameliyatla çıkardım. Bunu yapan insan olamaz. ‘Buick’, herkesin sevdiği, zararsız bir kediydi. Niye böyle bir şey yaptılar, anlamış değilim. Kedimi vuran kişi veya kişilerin bulunup, hak ettiği cezayı çekmeleri için şikayetçi olacağım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tedavi #kedi #yaralı #tüfek
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