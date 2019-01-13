TÜGİAD üyeleri Atatürk Sergisi'ni gezdi

Folkart Gallery'de, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en büyük Atatürk sergisine ev sahipliği yaparken, TÜGİAD Ege Şubesi de serginin ziyaretçileri arasındaydı. Sergide birçok obje ve bir kısmı daha önce hiç yayımlanmamış 150 Atatürk fotoğrafı yer alırken, TÜGİAD Ege Şubesi üyeleri sergiyi büyük bir ilgiyle gezdi.

Burcu Şahin - Sergiyi büyük bir saygıyla gezdiklerini söyleyen TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş, "BÜYÜK DAHİ / GAZİ MUSTAFA KEMAL sergisinde Atatürk'ün bugüne kadar yayımlanmamış fotoğraflarından kullandığı kahve fincanlarına, Atatürk kapaklı Time Dergisi'nden Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda kullandığı gaz lambalarına, çeşitli kıyafetlerine kadar birçok farklı objeler bulunuyor. Sergiyi gezdikten sonra bir kez daha Atatürk'ü minnet ve saygıyla andık" dedi. Sergi sonrası TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu, Ocak ayı Yönetim Kurulu toplantısını da Folkart'da gerçekleştirdi.

Herkes görmeli

Serginin 24 Şubat 2019 tarihine kadar açık kalacağını söyleyen ve mutlaka görülmesi gerektiğini dile getiren TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar görmediğimiz fotoğrafları başta olmak üzere bir çok kişisel eşyasını yakından görmek hepimizde büyük bir heyecan yarattı. Bugün bu topraklarda özgür yaşıyorsak tüm bunları Atatürk'e borçluyuz. Kendisini bu vesile ile saygıyla ve minnetle anıyoruz. Tüm İzmirlilerin bu eşsiz sergiyi görmeleri gerektiğini de belirtmek isterim" diye konuştu.

Sergi sonunda anı defterini de imzalayan TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş başkanlığında TÜGİAD Ege Şubesi Ocak ayı yönetim kurulu toplantısı da Folkart'da yapıldı.